В Германии зафиксирован рекордный уровнь заболеваемости COVID-19

Германия сообщила о самом высоком за один день всплеске инфекций Covid-19, поскольку канцлер Ангела Меркель заявила, что «драматическая» ситуация стала результатом четвертой волны, «поразившей нашу страну с полной силой».

Институт Роберта Коха (RKI), немецкий центр болезней и контроля, сообщил о 65 371 новом случае за последние 24 часа - это на 12 545 новых случаев заражения по сравнению с 24-часовым периодом ранее.

Но эти цифры, вероятно, занижены, а истинный масштаб заражения может быть «в два или три раза больше», - сказал глава RKI Лотар Вилер в ходе онлайн-обсуждения с премьер-министром Саксонии Майклом Кречмером в среду вечером.

По данным RKI, страна сообщила о 264 смертельных случаях, связанных с Covid-19, со среды по четверг, в результате чего общее число смертей с начала пандемии в Германии достигло 98000 человек.

Показатель заболеваемости в течение семи дней в Германии также достиг рекордного уровня - 336,9 случая на 100 000 человек, по сравнению с 249,1 случая, зарегистрированными неделю назад, сообщает RKI.

В Германии один из самых низких уровней вакцинации в Западной Европе: полностью вакцинировано чуть более 67% населения. По данным RKI, около 33% не имеют защиты от вируса.

Эксперты считают, что это одна из причин, по которой инфекция достигла рекордного уровня.

«Нынешняя ситуация с пандемией в Германии драматична, я не могу сказать об этом по-другому», - сказала уходящий канцлер Меркель мэрам со всей Германии в среду.

Уровень госпитализации и смертности остается на гораздо более низком уровне, чем в предыдущие пики, но растет беспокойство по поводу пробелов в охвате вакцинацией в стране по мере того, как наступают зимние месяцы.

«Было бы катастрофой действовать только тогда, когда отделения интенсивной терапии заполнены, потому что тогда было бы слишком поздно», - добавила она.

Изоляция для непривитых

Ситуация означает, что Германия находится на пути к тому, чтобы стать следующей страной, которая установит более строгие правила в отношении тех, кто не был полностью вакцинирован. Три партии, составляющие новое коалиционное правительство страны, обсудят в четверг законопроект, в соответствии с которым вступят в силу более строгие правила.

Предлагаемые меры потребуют от немцев предоставить доказательства вакцинации или отрицательного результата теста, чтобы ездить на автобусе или поезде, в рамках расширения системы «3G» в стране, которая требует либо входа в определенные места и места. Будут восстановлены бесплатные тесты на Covid-19, а также разрешение на работу из дома, когда это возможно.

Сопредседатель Партии зеленых Роберт Хабек заявил в воскресенье телекомпании ARD, что действующие правила равносильны «изоляции непривитых».

Меркель также обсудит введение более строгих ограничений на COVID-19 с руководителями 16 федеральных земель Германии.

Берлин уже ввел ограничения для непривитых людей, где с понедельника требуется подтверждение полной вакцинации или выздоровления от Covid-19 за последние 6 месяцев для входа в бары, рестораны, кинотеатры и другие развлекательные заведения.

Но нынешняя волна инфекций в основном затрагивает южные и восточные районы страны, где уровень вакцинации ниже.

Всемирная организация здравоохранения заявила во вторник, что, несмотря на широкую доступность вакцин этой зимой по сравнению с прошлой, четвертая волна в Европе, подпитываемая дельта-вариантом, сделала ее единственным регионом на прошлой неделе, в котором наблюдался рост смертей, связанных с Covid-19.

Если меры, предложенные коалицией, будут согласованы, они приблизят Германию к ее южному соседу Австрии, где в понедельник вступил в силу строгий запрет, специально нацеленный на невакцинированных людей. Он запрещает непривитым людям - более трети населения страны - покидать свои дома, за исключением нескольких конкретных причин.

В Австрии, где уровень вакцинации ниже, чем в Германии, наблюдается интенсивная волна инфекций. Напротив, Испания и Португалия избежали главного удара зимней волны после того, как зафиксировали самый высокий уровень вакцинации в Европе.

Франция, в которой вакцинировано почти 75% всего населения, переносит новый всплеск инфекции лучше, чем ее соседи.

Представитель французского правительства Габриэль Атталь заявил в четверг в интервью французским СМИ LCI около пяти миллионов французов.

«Это много. Это ставит нас выше большинства наших европейских соседей, но все еще слишком мало », - сказал Аттал. «Мы должны продолжить».