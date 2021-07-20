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Питерец.ру » Общество » В общевойсковой армии ЗВО более тысячи военнослужащих прошли ревакцинацию от COVID-19

В общевойсковой армии ЗВО более тысячи военнослужащих прошли ревакцинацию от COVID-19

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗВО
В общевойсковой армии ЗВО более тысячи военнослужащих прошли ревакцинацию от COVID-19

В общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, более тысячи военнослужащих прошли ревакцинацию первым компонентом от COVID-19.

В соответствии с решениями Министра обороны Российской Федерации и оперативного штаба Министерства обороны РФ с 1 июля 2021 года в военно-медицинских организациях Минобороны России организована ревакцинация против новой коронавирусной инфекции.

Постановка прививок проводится на добровольной основе  с письменного согласия вакцинируемых. Перед постановкой прививки они проходят медицинский осмотр у терапевта с проведением термометрии. 

Ревакцинации против новой коронавирусной инфекции подлежат военнослужащие всех категорий уже получившие полный курс вакцинации до 1 января 2021 года.

Всего до конца текущего года планируется повторно привить  более 10 тысяч военнослужащих, членов их семей и лиц гражданского персонала общевойскового объединения.

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