Европа отворачивается от непривитых по мере роста числа случаев заражения Covid-19

Лидеры Европы ужесточают свою позицию по отношению к непривитым людям и принимают меры, которые все больше изолируют их от остального общества, поскольку растет разочарование по поводу замедления распространения прививок и волны инфекций Covid-19 на континенте.

Германия может стать следующей страной, которая наложит более строгие правила на тех, кто не был полностью вакцинирован, после того, как партии, составляющие ее предполагаемое новое коалиционное правительство, ужесточили свой предложенный подход к Covid-19 в парламенте.

Предлагаемые меры потребуют от немцев предоставить доказательства вакцинации или отрицательного результата теста, чтобы ездить на автобусе или поезде, в рамках расширения системы «3G» в стране, которая требует либо входа в определенные места и места.

Сопредседатель Партии зеленых Роберт Хабек заявил в воскресенье телекомпании ARD, что действующие правила равносильны «изоляции непривитых».

Пациент Covid 19 в больнице Лейпцигского университета в Саксонии. В восточногерманском регионе уровень вакцинации низок, и больницы испытывают напряжение из-за новых госпитализаций.

Программный документ Социал-демократической партии (СДПГ), Свободной демократической партии (СвДП) и «зеленых» выставлен на голосование в Бундестаге, поскольку три так называемых «светофорных» партии находятся рядом с формированием нового правительства.

Это происходит, когда Германия борется с волной инфекций, и отражает растущее недовольство в большей части ЕС теми, кто продолжает отказываться от вакцинации.

Около двух третей немцев полностью вакцинированы - это один из самых низких показателей в Западной Европе, - и ведущие политики страны прибегли к жесткой риторике и ограничительным мерам, чтобы повысить показатель.

Между тем число инфекций растет быстрыми темпами. Страна приближается к семидневному скользящему среднему значению в 40 000 новых случаев в день, что является самым высоким показателем с начала пандемии и более чем вдвое превышает этот показатель в начале ноября.

Новые ограничения для непривитых людей вступили в силу в понедельник в столице страны Берлине. Для посещения баров, ресторанов, кинотеатров и других развлекательных заведений требуется подтверждение полной вакцинации или выздоровления от Covid-19 за последние 6 месяцев. Но нынешняя волна инфекций в основном затрагивает южные и восточные районы страны, где уровень вакцинации ниже.

Если меры, предложенные коалицией, будут согласованы, они приблизят Германию к ее южному соседу Австрии, где в понедельник вступил в силу строгий запрет, специально нацеленный на невакцинированных людей. Он запрещает непривитым людям - более трети населения страны - покидать свои дома, за исключением нескольких конкретных причин.

Меры вводятся в исполнение сотрудниками полиции, проводящими выборочные проверки, и были обнародованы вместе с серьезными суровыми предупреждениями со стороны нового канцлера страны Александра Шалленберга. Он назвал уровень использования вакцины в стране «постыдно низким» и сказал, что тем, кто не вакцинирован, теперь придется испытать «именно то, что нам всем пришлось пережить в 2020 году».

В Австрии, где уровень вакцинации ниже, чем в Германии, наблюдается интенсивная волна инфекций. Напротив, Испания и Португалия избежали главного удара зимней волны после того, как зафиксировали самый высокий уровень вакцинации в Европе.