Европейские страны вводят обязательную вакцинацию для борьбы с волной Омикрон

Любой человек старше 50 лет, проживающий в Италии, должен быть вакцинирован против Covid-19 в соответствии со строгими новыми правилами, введенными правительством.

Обязательная мера была введена на фоне роста заболеваемости в стране, которая одной из первых в мире сильно пострадала от пандемии весной 2020 года.

В заявлении, опубликованном правительством в среду, премьер-министр Марио Драги сказал: «Мы хотим замедлить рост кривой заражения и подтолкнуть к этому итальянцев, которые еще не вакцинировались». Мы принимаем меры, в частности, в отношении возрастных групп, наиболее подверженных риску госпитализации, чтобы снизить нагрузку на больницы и спасти жизни».

Драги утверждал, что новая мера, вступающая в силу немедленно и действующая до 15 июня, необходима для «сохранения надлежащего функционирования больниц и в то же время для того, чтобы школы и предприятия оставались открытыми».

В Италии с начала вспышки в феврале 2020 года зарегистрировано более 138 000 смертей от коронавируса, что является вторым по величине числом жертв в Европе после Великобритании. По данным министерства здравоохранения, в среду было зарегистрировано 189 109 новых случаев заболевания Covid-19, что является рекордно высоким показателем с начала пандемии.

Невакцинированные работники в возрасте 50 лет и старше рискуют быть оштрафованными на сумму от 600 до 1500 евро в соответствии с новым указом Италии о коронавирусе, сообщил CNN в четверг источник в правительстве.

Через пять дней они потеряют зарплату, но не будут уволены со своей должности. Это означает, что они могут снова получить зарплату, если пройдут вакцинацию.

По словам источника, для непривитых лиц старше 50 лет, которые являются безработными или пенсионерами, будет наложен штраф в размере 100 евро. На момент написания статьи окончательный текст указа еще не опубликован.

По данным «Нашего мира в данных», около 74% итальянцев получили как минимум две прививки, а 6% — только одну. Около 35% сделали третью «бустерную» прививку.

Италия присоединяется к нескольким другим странам Европы во введении обязательной вакцинации. Австрия объявила о планах сделать вакцинацию обязательной для лиц старше 14 лет со следующего месяца, а в Греции лица старше 60 лет также должны будут пройти вакцинацию с 16 января.

Тем временем во Франции премьер-министр Жан Кастекс заявил в четверг, что предлагаемая вакцинация в стране будет «гораздо эффективнее», чем обязательная вакцинация, в интервью BFMTV, филиалу CNN.

Его комментарии прозвучали после того, как в четверг законодатели нижней палаты Франции одобрили законопроект, который направлен на то, чтобы сделать обязательным для людей предъявить доказательство вакцинации для доступа ко многим общественным местам и межрегиональному общественному транспорту. Законопроект, после того как он будет принят Сенатом, удалит вместо этого возможность показать отрицательный результат теста.