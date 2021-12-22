Южная Корея сообщает о новом рекордном количестве пациентов с коронавирусом в критическом состоянии

Южная Корея сообщила о новом рекордном количестве серьезно больных Covid-19, согласно данным Корейского агентства по контролю за заболеваниями (KDCA) во вторник.

По данным KDCA, по состоянию на 12 часов утра среды по местному времени 1063 пациента с Covid-19 находятся в критическом состоянии, из них 84% - в возрасте 60 лет и старше.

Министр здравоохранения Квон Док Чул сказал, что к концу января 2022 года правительство добавит 6944 больничных койки для пациентов с COVID-19 в умеренном и критическом состоянии.

По словам Квона, другие меры по облегчению бремени, которое ложится на испытывающие трудности медицинские учреждения страны, включают:

Больницы национальных университетов уже предоставляют 308 больничных коек для тяжелобольных пациентов с COVID-19.

К январю некоторые государственные больницы будут переведены исключительно на лечение пациентов с Covid-19.

Также будут добавлены места в больницах для пациентов с Covid-19, нуждающихся в особом лечении, например диализе, беременности и психическом здоровье.

Для лечения пациентов с Covid-19 будет выделено больше государственных медицинских работников, в том числе военных врачей, и правительство подготовит национальную систему здравоохранения к тому, чтобы иметь возможность обслуживать 10 000 пациентов в день с учетом наихудшего сценария развития событий.

Объявление соответствует указанию президента Мун Чжэ Ина в понедельник о расширении возможностей медицинского реагирования за счет увеличения количества больничных коек и медицинских работников.

По данным KDCA, Южная Корея сообщила о 7 456 новых случаях Covid-19 со вторника, в результате чего общее число в стране увеличилось до 583 065. Число погибших выросло до 4906 человек после того, как со вторника было добавлено 78 погибших.