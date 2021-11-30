В австралийском парламенте распространены сексуальные домогательства

Каждый третий человек, работающий в австралийском парламенте, подвергался сексуальным домогательствам, говорится в отчете, опубликованном во вторник после независимого расследования парламентской культуры на рабочем месте.

Премьер-министр Скотт Моррисон, который приказал провести обзор в феврале после того, как его партия оказалась под давлением из-за того, что она рассматривала предполагаемое изнасилование внутри здания, сказал, что результаты были «ужасающими» и «тревожными».

В обзоре подробно рассказывается о широко распространенном ненадлежащем поведении и выясняется, что более половины ответивших людей испытали хотя бы один инцидент сексуального домогательства, запугивания или фактического или попытки сексуального насилия.

«Такой опыт оставляет после себя опустошительный след для отдельных лиц и их команд и подрывает работу нашего парламента в ущерб нации», - говорится в отчете.

Моррисон сказал, что парламент должен очистить свой закон.

«Как и любой, кто работает в этом здании, я нахожу представленную здесь статистику ужасающей и тревожной, - сказал он репортерам в Канберре.

«Хотел бы я найти их более удивительными».

Моррисон находится под давлением, чтобы он обратился к парламентской культуре в преддверии выборов, которые состоятся в первой половине следующего года. Поддержка его консервативного коалиционного правительства упала после обвинений в изнасиловании, в то время как тысячи женщин прошли маршем по стране, призывая к большему равенству.

В отчете содержится 28 рекомендаций, в том числе больший гендерный баланс как среди законодателей, так и среди их сотрудников, новая политика в отношении алкоголя и создание нового отдела кадров для рассмотрения жалоб.