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Питерец.ру » События в мире » Премьер-министр Нидерландов заявил, что однополые браки не помеха голландскому трону

Премьер-министр Нидерландов заявил, что однополые браки не помеха голландскому трону

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Голландская наследная принцесса имеет право выйти замуж за человека любого пола, не отказываясь от своего права на трон.

Премьер-министр Нидерландов заявил во вторник, что в стране, которая впервые легализовала однополые браки, голландская наследная принцесса имеет право выйти замуж за человека любого пола, не отказываясь от своего права на трон.
17-летняя наследная принцесса Катарина-Амалия не сделала никаких комментариев по этому поводу, и о ее личной жизни мало что известно. Вопрос возник после того, как недавно опубликованные книги утверждали, что правила страны исключают возможность существования однополой королевской пары.

Но премьер-министр Марк Рютте сказал, что времена изменились с тех пор, как один из его предшественников последний раз обращался к этому вопросу в 2000 году.

«Правительство считает, что наследник также может жениться на человеке того же пола», - написал Рютте в письме в парламент.

«Поэтому кабинет министров не видит, что наследник престола или король должен отречься от престола, если он / она хотели бы жениться на партнере того же пола».

Однополые браки были легализованы в Нидерландах в 2001 году.

Рютте сказал, что один вопрос остается нерешенным: как однополые браки повлияют на последующую преемственность детей королевской четы. «И не имеет смысла решать это сейчас», - сказал он.

«Это просто очень зависит от фактов и обстоятельств конкретного дела, как вы можете видеть, оглядываясь назад, на то, как семейное право может измениться с течением времени», - написал он.

В отличие от обычных браков, королевские браки требуют одобрения парламента. Члены голландского королевского дома время от времени отказывались от своего места в линии престолонаследия, чтобы жениться на ком-то без разрешения.

Источник: CNN
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