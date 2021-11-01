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Питерец.ру » События в мире » Макрон заявил, что премьер-министр Австралии солгал ему о сделке с подводными лодками

Макрон заявил, что премьер-министр Австралии солгал ему о сделке с подводными лодками

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что премьер-министр Австралии Скотт Моррисон солгал ему

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что премьер-министр Австралии Скотт Моррисон солгал ему по поводу отмены контракта на строительство подводной лодки в сентябре, и указал, что необходимо сделать больше для восстановления доверия между двумя союзниками.
Макрон и Моррисон были в Риме на саммите G20, впервые с тех пор, как Австралия отказалась от многомиллиардной сделки по подводным лодкам с Францией в рамках нового альянса в области безопасности с Соединенными Штатами и Великобританией, о котором было объявлено в сентябре.
Новый альянс безопасности, получивший название AUKUS и могущий предоставить Австралии доступ к атомным подводным лодкам, застал Париж врасплох и увидел, что французские послы отозваны из Вашингтона и Канберры на фоне обвинений в предании Франции.

«Я очень уважаю вашу страну. Я очень уважаю и дружу с вашим народом. Я просто говорю, что когда у нас есть уважение, вы должны быть правдой, и вы должны вести себя в соответствии с этой ценностью », - сказал Макрон группе австралийских репортеров, которые приехали освещать G20.

На вопрос, думал ли он, что Моррисон солгал ему, Макрон ответил: «Я не думаю, я знаю».
Моррисон, выступая позже на пресс-конференции в воскресенье в Риме, сказал, что не лгал и что ранее он объяснил Макрону, что обычные подводные лодки больше не будут соответствовать потребностям Австралии.

«Мне было очень ясно, что то, что нам будет предоставлено, не будет соответствовать нашим стратегическим интересам, и все еще существовал процесс, в котором мы участвовали, и мы участвовали в нем в последующие месяцы. А затем мы сообщили ему (Макрону) о нашем окончательном решении », - сказал Моррисон.

Моррисон повторил, что приобретение по крайней мере восьми атомных подводных лодок в рамках новой сделки с США и Великобританией было предпочтительнее соглашения 2016 года с Францией.

«Правительство Австралии обеспечило это, то, что ни одно предыдущее правительство не смогло обеспечить за 50 лет, и это дает Австралии хорошие возможности для защиты в будущем. Так что я не извиняюсь за то, что получил правильный результат из Австралии. И мы знали, что это будет трудное решение ».

На вопрос о том, как его администрация будет продвигаться вперед с Францией, Моррисон сказал, что его администрация начала налаживать отношения по проектам, представляющим общий и взаимный интерес, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе, но признал, что «на это нужно время».
В пятницу президент США Джо Байден сказал, что, по его мнению, Франция была проинформирована о расторжении контракта до того, как было объявлено о пакте AUKUS, и сказал, что обработка нового соглашения о безопасности была неуклюжей.

Источник: CNN
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