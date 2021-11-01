Макрон заявил, что премьер-министр Австралии солгал ему о сделке с подводными лодками

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что премьер-министр Австралии Скотт Моррисон солгал ему по поводу отмены контракта на строительство подводной лодки в сентябре, и указал, что необходимо сделать больше для восстановления доверия между двумя союзниками.
Макрон и Моррисон были в Риме на саммите G20, впервые с тех пор, как Австралия отказалась от многомиллиардной сделки по подводным лодкам с Францией в рамках нового альянса в области безопасности с Соединенными Штатами и Великобританией, о котором было объявлено в сентябре.
Новый альянс безопасности, получивший название AUKUS и могущий предоставить Австралии доступ к атомным подводным лодкам, застал Париж врасплох и увидел, что французские послы отозваны из Вашингтона и Канберры на фоне обвинений в предании Франции.
«Я очень уважаю вашу страну. Я очень уважаю и дружу с вашим народом. Я просто говорю, что когда у нас есть уважение, вы должны быть правдой, и вы должны вести себя в соответствии с этой ценностью », - сказал Макрон группе австралийских репортеров, которые приехали освещать G20.
На вопрос, думал ли он, что Моррисон солгал ему, Макрон ответил: «Я не думаю, я знаю».
Моррисон, выступая позже на пресс-конференции в воскресенье в Риме, сказал, что не лгал и что ранее он объяснил Макрону, что обычные подводные лодки больше не будут соответствовать потребностям Австралии.
Моррисон повторил, что приобретение по крайней мере восьми атомных подводных лодок в рамках новой сделки с США и Великобританией было предпочтительнее соглашения 2016 года с Францией.
На вопрос о том, как его администрация будет продвигаться вперед с Францией, Моррисон сказал, что его администрация начала налаживать отношения по проектам, представляющим общий и взаимный интерес, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе, но признал, что «на это нужно время».
В пятницу президент США Джо Байден сказал, что, по его мнению, Франция была проинформирована о расторжении контракта до того, как было объявлено о пакте AUKUS, и сказал, что обработка нового соглашения о безопасности была неуклюжей.