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Питерец.ру » События в мире » Премьер-министр Японии распускает парламент перед всеобщими выборами 31 октября

Премьер-министр Японии распускает парламент перед всеобщими выборами 31 октября

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38
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
CNN
Премьер-министр Японии Фумио Кишида распустил нижнюю палату парламента в четверг

Премьер-министр Японии Фумио Кишида распустил нижнюю палату парламента в четверг, подготовив почву для всеобщих выборов в этом месяце, поскольку он стремится заручиться поддержкой своего недавно сформированного правительства.
Голосование, которое состоится 31 октября, станет первым серьезным испытанием для Кишиды после того, как он выиграл выборы руководства правящей партии 29 сентября и был официально назначен 100-м премьер-министром Японии 4 октября.
По сообщениям местных СМИ, правящая Либерально-демократическая партия во главе с Кишидой надеется воспользоваться недавним сокращением числа случаев Covid-19 по всей стране, чтобы заручиться поддержкой партии.

Предыдущий премьер-министр Ёсихидэ Суга не участвовал в гонке за лидерство своей партии после бурного срока, отмеченного спадом общественной поддержки, когда он изо всех сил пытался сдержать коронавирус.

Кишида настаивает на том, что он называет «новым капитализмом». Он пообещал поднять зарплаты среднему классу и реализовать пакет экономических стимулов на сумму не менее 290 миллиардов долларов, чтобы оживить третью по величине экономику мира, сообщает Reuters.

Он взял на себя обязательство поддержать ответные меры правительства на Covid-19 и заявил во вторник, что уже в декабре оно предоставит бесплатные бустерные вакцины.
Премьер-министр также пообещал продвигать свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион на фоне растущей напряженности в отношениях с Китаем и Северной Кореей.

Источник: CNN
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