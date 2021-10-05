Более 200000 детей подверглись сексуальному насилию со стороны французского католического духовенства

Члены католического духовенства во Франции подвергли сексуальному насилию более 200 000 несовершеннолетних за последние семь десятилетий, исследование, проведенное в рамках расследования злоупотреблений в рамках оценки церкви, сообщил во вторник глава комиссии, подготовившей отчет.

По оценкам знаменательного отчета, который будет опубликован во вторник, с 1950 по 2020 год подверглись насилию 216 000 несовершеннолетних; по оценкам Жан-Марка Сове, президента Независимой комиссии по сексуальному насилию в США, это число возрастает до примерно 330 000, если включить в него жертв насильников, которые не были духовенством, но имели другие связи с церковью, такие как католические школы и молодежные программы. Церковь (CIASE), написавшая отчет.

В отчете указывается, что с 1950-х годов во Французской католической церкви работали от 2 900 до 3 200 насильников из 115 000 священников и других священнослужителей.

Эти цифры были экстраполированы по результатам опроса, проведенного по заказу Французского национального института здравоохранения и медицинских исследований. Институт работал с агентством IFOP по проведению опросов в репрезентативной национальной выборке из более чем 28000 человек в возрасте старше 18 лет онлайн в период с 25 ноября 2020 года по 28 января 2021 года.

В отчете оценивается количество выживших по всей стране с течением времени на основе числа респондентов опроса, которые заявили, что подверглись насилию. Общенациональный опрос проводился в дополнение к публичному призыву жертв свидетельских показаний.

Представляя результаты расследования во вторник, Сове сказал, что дети были более подвержены жестокому обращению в католической церкви, чем в государственных школах или в летних лагерях - или в любом другом месте, кроме семьи.

«Католическая церковь, после круга семьи и друзей, является средой, где распространенность злоупотреблений является самой высокой со значительным отрывом», - сказал Сове на пресс-конференции.

Проблема была системной, и сексуальное насилие не ограничивалось «несколькими паршивыми овцами, которые сбились с пути», - сказал Сове CNN перед публикацией отчета. «Когда стало известно о злоупотреблениях, [Церковь] не приняла строгих мер, необходимых для защиты детей от хищников».

Ранее в этом году он сказал CNN, что опасается, что «очень вероятно, что число жертв достигнет как минимум 10 000». Но окончательное число несовершеннолетних, подвергшихся насилию, как полагают, более чем в 30 раз превышает первоначальную оценку.

Сове заявил во вторник, что жестокое обращение с несовершеннолетними в церкви составляет около 4% всех случаев сексуального насилия во Франции. По его словам, большая часть насилия произошла в период с 1950 по 1968 год, но продолжается до сих пор. «Проблема не в прошлом, она все еще здесь».

CNN обратился к Французской католической церкви за комментариями.

Проблема все еще здесь

Расследование было заказано в 2018 году группами французского католического духовенства. Он финансируется конференцией французских католических епископов, но членам не платят и они не получают указаний от церкви. Комиссии был разрешен доступ к архивам епархий и религиозных учреждений.

Сове, бывший государственный служащий, возглавил междисциплинарную группу экспертов из 21 человека, представляющих различные религиозные убеждения, для подготовки отчета CIASE. По словам Сове, они собрали прямые показания почти 6500 человек, в результате чего было идентифицировано 2700 жертв насилия, добавив, что еще 4800 были идентифицированы путем изучения церковных архивов и газетных вырезок.

«Эти люди были жертвами. Они стали свидетелями и в этом смысле деятелями истины. Именно благодаря им был разработан и написан этот отчет », - говорится в резюме отчета.

Группа также опросила 11 обидчиков из числа духовенства, чтобы пролить свет на их мотивы и то, как они оценивают свои действия, сказал Сове.

Отчет был направлен на установление фактов и понимание того, что произошло, чтобы предотвратить «такие трагедии» в будущем, но не на установление «личной ответственности», говорится на сайте комиссии.

Сове говорит, что его комиссия опиралась на аналогичные расследования, проведенные в США, Ирландии и Австралии. Он сказал, что это был лишь второй раз, когда католическая церковь проводила исследование сексуального насилия среди населения в целом.

«Это было сделано только в одной стране, Нидерландах, и только в отношении голландского населения старше 40 лет», - добавил он. Отчет «все изменит», - заявила в воскресенье CNN Кэтрин Далле, глава отдела коммуникаций Конференции епископов Франции (CEF).

«Это очень важный момент для людей, подвергшихся насилию. Это важный момент для Церкви во Франции».

Церковные власти разослали послание для чтения в каждом приходе страны во время воскресной мессы, в котором говорилось, что публикация отчета «станет проверкой истины и тяжелым и серьезным моментом».

Католическая церковь во Франции в последние годы предприняла ряд шагов для борьбы с бедствием сексуального насилия. В 2019 году Парижская епархия подписала протокол с городским прокурором, позволяющий расследовать подозрения в злоупотреблениях без того, чтобы выжившие подали официальную жалобу властям.

Сове сказал CNN, что более половины злоупотреблений, подробно описанных в отчете, имели место до 1969 года, когда он сказал, что Церковь во Франции игнорирует злоупотребления со стороны людей, которых она поставила у власти.

«Этот первый период ... отмечен абсолютно полным безразличием Церкви к жертвам. Страданий жертв, вреда (причиненного) жертвам, травм жертв на самом деле не существует, сказал Сове.

Рекомендации и компенсации

В отчете содержится 45 рекомендаций, в том числе о пересмотре канонических законов Церкви.

«Как правило, нарушение сексуальной морали в католической церкви связано с шестой заповедью:« Не прелюбодействуй », - объяснил Сове. Он сказал, что в отчете комиссии рекомендуется, чтобы «Церковь обращала внимание на тот факт, что сексуальное насилие и, конечно же, изнасилование, в частности, являются делом смерти, которое на самом деле подпадает под заповедь« Не убий ».

В докладе содержится призыв направить сообщение о том, что «секрет признания не может изменить обязательство ... сообщать судебным и административным властям о случаях сексуального насилия, причиненного несовершеннолетним или уязвимым лицам.

В резюме отчета говорится, что «усиление присутствия светских деятелей и женщин, особенно в сферах принятия решений» Церкви, кажется не только полезным, но и необходимым », и предлагается« психологическая оценка »стажеров-священников.

Я умру от травмы того, что случилось

Одним из тысяч жертв, давших показания перед комиссией, был Кристиан Дюбрей, которому сейчас 65 лет.

«Педофилия - идеальное преступление, потому что это единственное преступление, в отношении которого преступник уверен или почти уверен, что жертва не сообщит о нем», - заявил он комиссии в публичных показаниях.

До выхода на пенсию Дюбрей был старшим помощником министров французского правительства и вырос недалеко от Лиона. Он говорит, что был застенчивым и прилежным ребенком в семье без особого формального образования.

По его словам, обидчик Дюбрейя проскользнул в семейный круг под предлогом того, что он способствует образованию способного мальчика. Каждый четверг он забирал его, и они вместе посещали исторические места.

Дюбрей описал проникновение своего обидчика в его семью как «плетение паутины, которая ловит вас в ловушку».

Дюбрей вспоминает, как над ним издевались в гостиной своей семьи, когда его родители работали в магазине внизу. Он сказал, что издевательства продолжались девять месяцев, начиная с 11-летнего возраста и заканчивая его двенадцатилетием.

«Я умру от того, что случилось, даже если это было более полувека назад», - добавил он.

Дюбрей выразил надежду, что отчет заставит Церковь признать систематические злоупотребления и сокрытие во Франции.

«Они ... думали, что существует исключение для французской религии, что якобы означает, что, не считая нескольких конкретных случаев, французская церковь не пострадала. Эта ложь рухнет».