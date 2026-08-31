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Питерец.ру » Происшествия » На Васильевском острове мужчина с ножом ограбил сетевой магазин

На Васильевском острове мужчина с ножом ограбил сетевой магазин

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
В Василеостровском районе Петербурга полицейские задержали грабителя продуктов

Накануне вечером, 30 августа около 16:40 к полицейским Василеостровского района Петербурга поступила информация о грабеже из сетевого магазина, расположенного на 11 линии.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что неизвестный, угрожая ножом продавцу магазина, схватил с прилавка товар и скрылся.  Сумма ущерба составила 1250 рублей.

Наряд патрульно-постовой службы полиции по горячим следам по подозрению в причастности к указанному преступлению задержали 30-летнего жителя северокавказского региона России. 

В отделе полиции на мужчину составили административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее к уголовной ответственности задержанный не привлекался.

Все по теме: Васильевский остров, разбойное нападение
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