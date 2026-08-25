В Мурино задержали парочку, которые избили и залили газом из баллончика прохожего

Накануне вечером, 24 августа около 19 часов к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступила информация о нападении неизвестных с газовым баллончиком на мужчину возле дома 6 корпус 4 по Графской улице в городе Мурино.

Прибывшие по вышеуказанному адресу полицейские по подозрению в причастности к указанному преступлению задержали 37-летнего жителя Красногвардейского района и его спутницу из Выборгского района Петербурга, которые в ходе внезапно возникшей ссоры нанесли телесные повреждения и распылили перцовый баллончик в лицо своему оппоненту.

Пострадавший с химическим ожогом глаз обратился за медицинской помощью в травмпункт.

В отделе полиции в отношении задержанных составили административные протоколы за мелкое хулиганство, после чего они были отпущены под обязательство о явке.

Проверочные мероприятия продолжаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.