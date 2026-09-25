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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти подростки ограбил сверстника

В Ленобласти подростки ограбил сверстника

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
В Ленобласти полицейские задержали подростков, ограбивших сверстника

Накануне вечером, 24 сентября около 17:55 к полицейским Лодейнопольского района Ленинградской области поступило сообщение от 16-летнего школьника о том, что несколькими днями ранее на остановке общественного транспорта по улице Гагарина в поселке Свирьстрой двое его знакомых, применив физическую силу, отобрали у него мобильный телефон и денежные средства. Общая сумма материального ущерба составила 18 000 рублей. 

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по п. «а, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ. 

24 сентября около дома 2 по Сосновой улице в поселке Свирьстрой сотрудники полиции по подозрению в совершении данного преступления задержали двоих подростков, 16 и 17 лет. 

Похищенное изъяли. 

Обоих подозреваемых поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.

Все по теме: Ленобласть, Лодейнопольский район, грабеж, подростки
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