В Ленобласти подростки ограбил сверстника

Накануне вечером, 24 сентября около 17:55 к полицейским Лодейнопольского района Ленинградской области поступило сообщение от 16-летнего школьника о том, что несколькими днями ранее на остановке общественного транспорта по улице Гагарина в поселке Свирьстрой двое его знакомых, применив физическую силу, отобрали у него мобильный телефон и денежные средства. Общая сумма материального ущерба составила 18 000 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по п. «а, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ.

24 сентября около дома 2 по Сосновой улице в поселке Свирьстрой сотрудники полиции по подозрению в совершении данного преступления задержали двоих подростков, 16 и 17 лет.

Похищенное изъяли.

Обоих подозреваемых поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.