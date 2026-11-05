На проспекте Просвещения дорожный конфликт закончился применением газового баллончика

Накануне утром, 4 ноября около 11: 00 к полицейским поступила информация о том, что на перекрестке возле дома 33 по проспекту Просвещения водитель автомобиля «Дэу Матиз» в ходе дорожного конфликта распылил газовый баллончик в лицо заявителю.

Прибывшие на место происшествия полицейские по подозрению в совершении указанного преступления задержали 35-летнего гражданина. Выяснилось, что злоумышленник, находясь по указанному адресу, после дорожного конфликта распылил газовый баллончик в лицо 27-летнего мужчины, который в удовлетворительном состоянии был отпущен из медицинского учреждения. Газовый баллончик изъяли.

Задержанного доставили в территориальный отдел полиции, где в отношении него составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.