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Питерец.ру » Происшествия » На проспекте Просвещения дорожный конфликт закончился применением газового баллончика

На проспекте Просвещения дорожный конфликт закончился применением газового баллончика

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские задержали участника дорожного конфликта, распылившего «перцовку»

Накануне утром, 4 ноября около 11: 00 к полицейским поступила информация о том, что на перекрестке возле дома 33 по проспекту Просвещения водитель автомобиля «Дэу Матиз» в ходе дорожного конфликта распылил газовый баллончик в лицо заявителю. 

Прибывшие на место происшествия полицейские по подозрению в совершении указанного преступления задержали 35-летнего гражданина. Выяснилось, что злоумышленник, находясь по указанному адресу, после дорожного конфликта распылил газовый баллончик в лицо 27-летнего мужчины, который в удовлетворительном состоянии был отпущен из медицинского учреждения. Газовый баллончик изъяли. 

Задержанного доставили в территориальный отдел полиции, где в отношении него составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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