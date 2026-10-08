В Шушарах конфликт между двумя мужчинами закончился стрельбой из газового пистолета

7 октября к полицейским Пушкинского района Санкт-Петербурга поступило сообщение о том, что около одной из квартир дома 10 по Новгородскому проспекту в поселке Шушары неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов из газового пистолета.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что в ходе внезапно возникшего конфликта между двумя мужчинами 33 и 38 лет, один из них произвел несколько выстрелов из газового пистолета в оппонента.

В результате конфликта обоих мужчин госпитализировали в больницу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.