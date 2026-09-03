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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали стрелка из окна квартиры по припаркованному автомобилю

В Петербурге задержали стрелка из окна квартиры по припаркованному автомобилю

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Петербуржец выстрелил из окна квартиры по припаркованному автомобилю

Вчера, 2 сентября к полицейским Невского района Петербурга поступила информация от 29-летнего мужчины о том, что на Советском проспекте неизвестный выстрелил в его автомобиль «УАЗ Патриот», который был припаркован на строительной площадке. В результате было повреждено заднее боковое стекло автомашины.

Прибывшие на место происшествия полицейские вычислили предполагаемого стрелка. Им оказался 27-летний мужчина, который, по предварительной информации, произвел выстрел из пневматического пистолета из окна квартиры на третьем этаже соседнего дома.

Мужчину задержали по горячим следам и доставили в отдел полиции, где в отношении него был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.

В ходе дальнейшей работы сотрудники полиции изъяли пневматический пистолет, магазин к нему и 219 металлических шариков. Оружие направили на исследование.

По факту произошедшего полицейские проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Все по теме: Невский район, стрельба, пневматика, хулиганство
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