В Петербурге задержали студента, который по указанию телефонных мошенников забрал деньги у пенсионерки

31 августа к полицейским Московского района Петербурга поступило заявление от 72-летней женщины, которая пострадала от рук телефонных мошенников. «Сотрудник» «Росфинмониторинга» убедил ее под предлогом «декларации» денежных средств передать неизвестному курьеру 574 541 рублей в разной валюте.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст.159 УК РФ.

Ночью 2 сентября на проспекте Просвещения сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в этом преступлении 25-летнего курьера-третьекурсника университета.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.