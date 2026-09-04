ента новостей

12:36
В Ленобласти празднование дня рождения завершилось поножовщиной
12:31
В Ленобласти на трассе «Кола» в ДТП с грузовиком погиб водитель «Киа Рио»
12:26
В Петербурге задержали студента, который по указанию телефонных мошенников забрал деньги у пенсионерки
12:21
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших петербурженку с Учительской улицы
21:34
В Петербурге на развязке КАД с Пулковским шоссе перекроют две полосы
21:32
Фестиваль «Мы выбираем жизнь! Мир без наркотиков»
14:00
В Петербурге в День солидарности в борьбе с терроризмом почтили память жертв трагедии в Беслане
13:42
На развязке КАД с Таллинским шоссе полностью перекроют шесть съездов
12:47
В Кудрово задержали подозреваемого в ограблении магазина
12:27
В Петербурге задержали 18-летнего курьера телефонных мошенников
12:14
В трех района Петербурга планируется ограничение дорожного движения с 5 сентября
12:10
3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом
11:57
Беглов и Бельский открыли новое здание школы искусств имени М.И. Глинки в Невском районе
11:47
В Петербурге задержан участник дорожного конфликта с ножом на Ленинском проспекте
11:39
В Петербурге задержали стрелка из окна квартиры по припаркованному автомобилю
11:34
В Ленобласти байкер погиб в ДТП с автомобилем «Ман»
11:31
В Петербурге задержали подозреваемого в разбойном нападении на мужчину на проспекте Художников
10:45
На Богатырском проспекте завершен ремонт дорожного покрытия
10:29
В Петербурге пресекли деятельность группы «консуматорш», обманывавших мужчин в барах
23:50
В Петербурге на КАД иномарка влетела в стоящий большегруз. Водитель легковушки погиб
21:28
«Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» со счетом 3:0
15:03
В Ленобласти пенсионер в садоводстве отдал курьеру мошенников 2.5 млн рублей
14:50
В Московском районе в ДТП погиб мотоциклист
14:47
В Кронштадте рецидивист жестоко избил своего оппонента
14:39
В Петербурге девушка сдалась полицейским после хищения золотых украшений
14:31
В Петербурге дорожный конфликт завершился ножевым ранением
11:50
Выставка «Защита клетчатого поля» в Музее Набокова
10:56
В Петербурге задержанный за хулиганство оказался еще и курьером мошенников
20:09
В Ленобласти ожидается ухудшение погодных условий
11:28
На КАД завершены работы в районе развязки с Московским шоссе
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали студента, который по указанию телефонных мошенников забрал деньги у пенсионерки

В Петербурге задержали студента, который по указанию телефонных мошенников забрал деньги у пенсионерки

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские Московского района задержали студента третьего курса, которому кураторы по телефону указали забрать деньги у пенсионерки

31 августа к полицейским Московского района Петербурга поступило заявление от 72-летней женщины, которая пострадала от рук телефонных мошенников. «Сотрудник» «Росфинмониторинга» убедил ее под предлогом «декларации» денежных средств передать неизвестному курьеру 574 541 рублей в разной валюте.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст.159 УК РФ.

Ночью 2 сентября на проспекте Просвещения сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в этом преступлении 25-летнего курьера-третьекурсника университета.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Все по теме: Московский район, мошенничество, пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

Вчера, 12:27
В Петербурге задержали 18-летнего курьера телефонных мошенников
4-09-2024, 10:10
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Бабушкина
Сегодня, 12:21
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших петербурженку с Учительской улицы
31-07-2026, 11:23
В Петербурге поймали курьера мошенников, оставивших пенсионерку с проспекта Славы без накоплений
3-10-2024, 11:58
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Поэтического бульвара
7-08-2024, 10:16
В Невском районе поймали курьера телефонных мошенников

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:31
В Ленобласти на трассе «Кола» в ДТП с грузовиком погиб водитель «Киа Рио»
Вчера, 11:34
В Ленобласти байкер погиб в ДТП с автомобилем «Ман»
2-09-2026, 23:50
В Петербурге на КАД иномарка влетела в стоящий большегруз. Водитель легковушки погиб
2-09-2026, 14:50
В Московском районе в ДТП погиб мотоциклист
Наверх