В Петербурге задержали пенсионерку, выступившую курьером у мошенников

Вечером 5 сентября к полицейским Московского района Петербурга поступило заявление от 82-летней жительницы одного из домов по Дунайскому проспекту. Пенсионерка сообщила стражам порядка, что в результате звонка неизвестных передала через курьера для «декларирования» 5 860 000 рублей.

Полицейские оперативно установили личность и местонахождение подозреваемой женщины-курьера мошенников и на следующий день задержали ее на улице Ушинского. Похищенное не изъяли, 71-летняя подозреваемая передала деньги далее по цепочке другому неизвестному курьеру.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Подозреваемой избрали меру пресечения – подписка о невыезде. Устанавливается причастность фигурантки к совершению аналогичных преступлений.