В Петербурге задержали подростка за разбойное нападение на сверстника

Днем 5 октября, около 13:20 к полицейским Центрального района Петербурга с заявлением обратилась женщина, которая рассказала о том, что возле дома 30 по Лиговскому проспекту неизвестные напали на её 16-летнего сына.

Полицейские выяснили, что накануне вечером неизвестные, угрожая ножом, избили учащегося колледжа и попытались отобрать у него телефон.

Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести.

6 октября в 13:00 около дома 3 по Мытнинской улице сотрудники уголовного розыска задержали по подозрению в этом преступлении 16-летнего школьника, проживающего в Калининском районе.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ.

Подозреваемого задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.