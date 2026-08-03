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Питерец.ру » Происшествия » В Белоострове две девушки распылили перцовый баллончик в сторону женщины и ребенка

В Белоострове две девушки распылили перцовый баллончик в сторону женщины и ребенка

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейскими задержаны две девушки после применения перцового баллончика в Белоострове

Накануне вечером, 2 августа около 21:50 к полицейским поступила информация о конфликте у одного из участков по 16-й дороге СНТ «СИЗ» в посёлке Белоостров. Предварительно установлено, что две девушки в возрасте 23 и 24 лет шумели возле участка. После замечания со стороны местной жительницы они распылили перцовый баллончик в сторону 58-летней женщины, её ровесника и 8-летней внучки.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали обоих девушек и доставили в отдел полиции.

В отношении них составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Нарушительниц поместили в специальное помещение для содержания задержанных лиц. Перцовый баллончик изъяли.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Все по теме: Курортный район, хулиганство
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