В Белоострове две девушки распылили перцовый баллончик в сторону женщины и ребенка

Накануне вечером, 2 августа около 21:50 к полицейским поступила информация о конфликте у одного из участков по 16-й дороге СНТ «СИЗ» в посёлке Белоостров. Предварительно установлено, что две девушки в возрасте 23 и 24 лет шумели возле участка. После замечания со стороны местной жительницы они распылили перцовый баллончик в сторону 58-летней женщины, её ровесника и 8-летней внучки.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали обоих девушек и доставили в отдел полиции.

В отношении них составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Нарушительниц поместили в специальное помещение для содержания задержанных лиц. Перцовый баллончик изъяли.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.