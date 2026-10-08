В Петербурге задержали мужчину, угрожавшего ножом подростку

К полицейским Центрального района Петербурга поступило сообщение о том, что 5 октября возле дома 85 по Невскому проспекту неизвестный мужчина угрожал ножом 14-летнему подростку, учащемуся 8 класса.

Прибывший на место происшествия участковый уполномоченный полиции «по горячим» следам задержал ранее судимого 41-летнего неработающего гражданина, который во время внезапно возникшего конфликта, угрожал ножом ранее незнакомому потерпевшему.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.