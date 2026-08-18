На Ланском шоссе конфликт женщин завершился применением газового баллончика

Вечером 16 августа, около 21:25 к полицейским Приморского района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 13 по Ланскому шоссе в результате возникшей ссоры женщина распылила содержимое газового баллончика.

В тот же день возле дома 7 по улице Генерала Хрулева по подозрению в совершении указанного преступления полицейские задержали 31-летнюю женщину. Сотрудники полиции выяснили, что около 21:20 возле дома 13 по Ланскому шоссе в ходе словесного конфликта она распылила содержимое газового баллончика в сторону трёх женщин. Пострадавшие за медицинской помощью не обращались. Газовый баллончик полиция изъяла.

В отношении задержанной составили административный протокол по ст. 6.1.1 КоАП РФ и поместили в специальное помещение для задержанных лиц. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.