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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали троих молодых людей ограбивших мужчину на проспекте Славы

В Петербурге задержали троих молодых людей ограбивших мужчину на проспекте Славы

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские установили троих участников нападения на мужчину на проспекте Славы

Ранним утром 8 августа, около 04:20 возле дома 43/49 по проспекту Славы трое молодых людей ограбили 43-летнего жителя Краснодарского края. Злоумышленники избили мужчину и похитили у него 35 тысяч рублей, наручные часы и банковскую карту.

Общий ущерб составил 65 тысяч рублей.

Вечером того же дня около 18:00 возле дома 10 по улице Олеко Дундича полицейские задержали троих предполагаемых участников нападения в возрасте 18, 17 и 15 лет. Похищенное частично изъяли.

18-летнего задержанного поместили в специальное помещение для содержания задержанных лиц. Двоих несовершеннолетних после опроса отпустили под обязательство о явке. Материалы проверки передали следователям для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Все по теме: Фрунзенский район, грабеж
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