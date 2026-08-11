В Петербурге задержали троих молодых людей ограбивших мужчину на проспекте Славы

Ранним утром 8 августа, около 04:20 возле дома 43/49 по проспекту Славы трое молодых людей ограбили 43-летнего жителя Краснодарского края. Злоумышленники избили мужчину и похитили у него 35 тысяч рублей, наручные часы и банковскую карту.

Общий ущерб составил 65 тысяч рублей.

Вечером того же дня около 18:00 возле дома 10 по улице Олеко Дундича полицейские задержали троих предполагаемых участников нападения в возрасте 18, 17 и 15 лет. Похищенное частично изъяли.

18-летнего задержанного поместили в специальное помещение для содержания задержанных лиц. Двоих несовершеннолетних после опроса отпустили под обязательство о явке. Материалы проверки передали следователям для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.