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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на магазин

В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на магазин

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
В Выборгском районе Петербурга полицейские задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на магазин

Накануне днем, 20 октября около 15:40 к полицейским Выборгского района Петербурга поступила информация о том, что посетитель магазина на проспекте Тореза угрожал продавцу магазина предметом, похожим на пистолет.

Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что незадолго до обращения в полицию неизвестный попытался покинуть торговую точку с неоплаченным товаром. При этом мужчина продемонстрировал работнику магазина предмет, внешне напоминающий оружие, после чего скрылся. 

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска удалось установить личность предполагаемого злоумышленника. В тот же вечер, около 23:15 по месту жительства задержали 39-летнего петербуржца, который был доставлен в отдел полиции для разбирательства. 

В отношении мужчины составили административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. Задержанного направили в специальное помещение для административно задержанных лиц. 

В ходе проведённых мероприятий изъят игрушечный пистолет. 

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 162 УК РФ.

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