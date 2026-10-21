В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на магазин

Накануне днем, 20 октября около 15:40 к полицейским Выборгского района Петербурга поступила информация о том, что посетитель магазина на проспекте Тореза угрожал продавцу магазина предметом, похожим на пистолет.

Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что незадолго до обращения в полицию неизвестный попытался покинуть торговую точку с неоплаченным товаром. При этом мужчина продемонстрировал работнику магазина предмет, внешне напоминающий оружие, после чего скрылся.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска удалось установить личность предполагаемого злоумышленника. В тот же вечер, около 23:15 по месту жительства задержали 39-летнего петербуржца, который был доставлен в отдел полиции для разбирательства.

В отношении мужчины составили административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. Задержанного направили в специальное помещение для административно задержанных лиц.

В ходе проведённых мероприятий изъят игрушечный пистолет.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 162 УК РФ.