В Петербурге полицейские задержали вербовщиков дропперов

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали лиц, занимавшихся подбором исполнителей для мошеннических схем. Как установлено, с июля 2025 года они искали граждан, согласных за вознаграждение оформить и передать банковские карты для незаконных операций.

Полученные карты и доступы использовались для проведения неправомерных транзакций в интересах организаторов мошенничества. Предположительно, задержанными было приобретено не менее 1500 карт, через которые прошло около 100 миллионов рублей.

В отношении фигурантов следователи СУ УМВД России по Василеостровскому району возбудили уголовное дело по части 6 статьи 187 УК РФ. Не исключено их участие в иных противоправных действиях.

Один подозреваемый арестован, четверо на подписке о невыезде. Расследование продолжается.