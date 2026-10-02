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В Петербурге пресекли деятельность преступного сообщества, подозреваемого в организации схемы с фиктивными финансовыми операциями и налоговой отчетностью

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
В Петербурге сотрудники экономической полиции пресекли деятельность преступного сообщества, подозреваемого в махинациях с НДС

Оперативники экономической полиции ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти совместно с коллегами из УФСБ, Балтийской таможни и Росфинмониторинга остановили деятельность организованной группы, которая, по версии следствия, создавала фиктивные финансовые документы и налоговую отчетность.

Как полагают в полиции, группу возглавлял 36-летний житель Республики Алтай. Он подбирал участников и распределял их роли. Вторым ключевым лицом оказался 39-летний петербургский адвокат, который искал клиентов среди руководителей фирм. Еще один 42-летний петербуржец также занимался поиском заказчиков, а 36-летний житель города выполнял функции курьера по сбору наличных.

В составе группы также находился 41-летний служащий налогового ведомства из Самарской области. Используя служебный доступ к информационным системам, он проверял компании на наличие налоговых нарушений и претензий.

По данным полиции, участники схемы работали с фирмами, оформленными на номинальных владельцев. Они получали доступ к их документам, печатям и электронным подписям, после чего формировали подложные счета-фактуры на несуществующие услуги. Эти бумаги передавались заинтересованным компаниям для использования в бухгалтерском и налоговом учете.

За свои услуги злоумышленники брали от 1% до 4,5% от сумм в поддельных счетах, что принесло им не менее 270 млн рублей.

Возбуждено дело по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества). Четверо подозреваемых, включая предполагаемого главаря, арестованы, еще один находится под подпиской о невыезде.

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