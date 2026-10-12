Полицейские Петербурга задержали участников мошеннической схемы с льготной ипотекой

Сотрудники уголовного розыска Петербурга пресекли деятельность группы, подозреваемой в хищении средств, выделенных банком по программе льготной ипотеки.

Полицейские предварительно выяснили, что с апреля по декабрь 2023 года злоумышленники привлекали подставных лиц и, используя поддельные документы, оформляли на них ипотечные кредиты для строительства частных домов. Всего таким образом было выдано не менее 13 кредитов на общую сумму свыше 154,8 миллиона рублей.

Для имитации целевого расходования денег организовывалось строительство домов. Однако после получения кредитных траншей объекты не достраивались или строились из самых дешевых материалов, что позволяло участникам схемы присваивать существенную часть средств. В результате финансовое учреждение понесло ущерб более чем на 142 миллиона рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ, которые были объединены в одно производство. 29 сентября в ходе масштабной операции, проведенной в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Московской и Самарской областях, были задержаны трое предполагаемых участников группы: двое мужчин 39 и 41 года, а также 43-летняя женщина.

В ходе обысков изъяты 5 ноутбуков, 17 мобильных телефонов, банковские карты, документация, электронные носители и печати.

Все задержанные помещены под стражу. В настоящее время ведется работа по установлению возможных сообщников и других эпизодов преступной деятельности.