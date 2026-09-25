В Петербурге полицейские со стрельбой задержали лихача

Водитель автомобиля «Ниссан Альмера» проигнорировал требование сотрудников полиции остановиться и попытался скрыться, совершая опасные манёвры. Он хаотично перестраивался, создавая реальную угрозу для окружающих, и увеличил скорость.

В ответ на это сотрудники Госавтоинспекции Приморского района Петербурга, действуя в рамках Федерального закона «О полиции», применили табельное огнестрельное оружие. После нескольких прицельных выстрелов по колёсам автомашина была остановлена.

Водитель задержан. По внешним признакам он находился в состоянии опьянения, но отказался пройти медицинское освидетельствование.

В отношении мужчины составлены административные протоколы по нескольким статьям. Транспортное средство отправлено на специализированную стоянку.



