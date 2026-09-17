В Ленобласти полицейские с погоней и стрельбой задерживали пьяного лихача

В Выборгском районе Ленинградской области сотрудники ОБ ДПС Госавтоинспекции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области попытались остановить автомобиль «ВАЗ-21150». Водитель проигнорировал требования, не отреагировал на световые и звуковые сигналы, увеличил скорость и попытался уйти от погони, создавая опасность для окружающих.

В поселке Кирилловское, на основании закона «О полиции», для принудительной остановки машины один из полицейских сделал предупредительный выстрел в воздух, затем — по колесам. После этого водитель съехал в лесополосу и попытался скрыться пешком, но был задержан.

Нарушителем оказался 22-летний житель поселка Кузьминское, у которого не было водительского удостоверения. Ранее его уже привлекали к административной ответственности за езду без прав.

В отношении задержанного составлено 4 административных протокола: за управление в нетрезвом виде, за невыполнение требования об остановке, за эксплуатацию незарегистрированного автомобиля и за технические неисправности. Водителя доставили в отдел полиции и поместили в комнату для административно-задержанных.