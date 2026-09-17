ента новостей

10:18
В Ленобласти трассу «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь
10:10
В Ленобласти полицейские с погоней и стрельбой задерживали пьяного лихача
10:07
В Петербурге прикрыли магазин по продаже поддельными «айфонами»
23:28
«Зенит» вырвал победу у «Балтики» со счетом 3:2
13:41
В Ленобласти на участке трассы А-120 между Жабино и Сяськелево введут реверсивное движение
10:06
Во Всеволожском районе в ДТП погиб 66-летний пешеход
10:01
В Ленобласти задержали «домушницу» за кражу строительного инструмента из дачного дома
09:55
В Пушкинском районе задержали водителя, пытавшегося дать взятку сотруднику Госавтоинспекции
09:51
В Кудрово раскрыли кражу из ювелирного магазина
22:06
СКА победил «Шанхайских Драконов» со счётом 7:2
16:31
В Петербурге на КАД в районе развязки с Московским шоссе перекроют две полосы
12:58
В Петербурге в Ораниенбаумском саду открыли памятник Кириллу Лаврову
11:28
На проспекте Просвещения конфликт у ночного заведения закончился дракой со стрельбой
11:21
Полицейские Гатчины раскрыли кражу из дачного дома
11:14
В центре Петербурга пьяный мужчина размахивал ножом в кафе
10:36
Полицейские Петербурга задержали подозреваемого в распространении запрещённых веществ
10:14
В Мурино иномарка сбила молодого человека на электросамокате
14:02
Морской вокзал на Васильевском острове взят под государственную охрану
13:58
Премьера спектакля «Жёлтая стрела»
13:16
В квартире в Невском районе обнаружили тела двух семилетних детей
10:54
В Ленобласти автомобиль "SsangYong" насмерть сбил женщину на пешеходном переходе
10:29
В Светогорске тушили пожар в подвале школы
10:23
В Невском районе рецидивист жестоко избил мужчину
10:16
В Невском районе под колесами автобуса погибла женщина
10:09
В Петербурге изданы новые учебные пособия по пяти языкам коренных народов
09:56
Шоу под дождём "Мужчина и Женщина" от Санкт-Петербургского театра танца "Шторм"
09:53
В Ленобласти мужчина стрелял в воздух на территории своего участка
09:47
В ДТП на на проспекте Славы пострадали два человека
20:57
В Петербурге прошел общегородской крестный ход
12:12
Съезд с внутреннего кольца КАД на Пулковское шоссе полностью перекроют
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти полицейские с погоней и стрельбой задерживали пьяного лихача

В Ленобласти полицейские с погоней и стрельбой задерживали пьяного лихача

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
В Ленобласти сотрудники Госавтоинспекции с погоней задержали нетрезвого лихача без прав

В Выборгском районе Ленинградской области сотрудники ОБ ДПС Госавтоинспекции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области попытались остановить автомобиль «ВАЗ-21150». Водитель проигнорировал требования, не отреагировал на световые и звуковые сигналы, увеличил скорость и попытался уйти от погони, создавая опасность для окружающих.

В поселке Кирилловское, на основании закона «О полиции», для принудительной остановки машины один из полицейских сделал предупредительный выстрел в воздух, затем — по колесам. После этого водитель съехал в лесополосу и попытался скрыться пешком, но был задержан.

Нарушителем оказался 22-летний житель поселка Кузьминское, у которого не было водительского удостоверения. Ранее его уже привлекали к административной ответственности за езду без прав.

В отношении задержанного составлено 4 административных протокола: за управление в нетрезвом виде, за невыполнение требования об остановке, за эксплуатацию незарегистрированного автомобиля и за технические неисправности. Водителя доставили в отдел полиции и поместили в комнату для административно-задержанных.

Все по теме: Ленобласть, Выборгский район ЛО, погоня, пьяный водитель, стрельба, табельное оружие
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

18-08-2026, 10:50
В Ленобласти пьяного лихача задерживали со стрельбой
7-07-2026, 12:21
В Ленобласти сотрудники ГАИ со стрельбой задержали пьяного лихача
4-08-2026, 09:48
В Курортном районе пьяного лихача задерживали со стрельбой
29-06-2026, 10:49
В Петербурге полицейским пришлось со стрельбой останавливать пьяного лихача
11-09-2026, 10:18
В Ленобласти инспекторы ДПС со стрельбой задерживали нетрезвого лихача
7-09-2026, 10:58
В Петербурге подросток на мотоцикле попытался скрыться от полицейских

Происшествия на дорогах

Вчера, 10:06
Во Всеволожском районе в ДТП погиб 66-летний пешеход
15-09-2026, 10:14
В Мурино иномарка сбила молодого человека на электросамокате
14-09-2026, 10:54
В Ленобласти автомобиль "SsangYong" насмерть сбил женщину на пешеходном переходе
14-09-2026, 10:16
В Невском районе под колесами автобуса погибла женщина
Наверх