В Курортном районе пьяного лихача задерживали со стрельбой

Сегодня ночью, 4 августа около 03:20 возле дома 20 по Левашовскому шоссе в Курортном районе Петербурга экипаж ДПС для проверки документов предпринял попытку остановить автомобиль «Хендай Крета», под управлением 48-летнего водителя, который по внешним признакам был в состоянии опьянения. Увидев сотрудников полиции, водитель попытался скрыться, увеличив скорость.

Полицейскими было организовано преследование нарушителя, однако тот на световые, звуковые сигналы и неоднократные требования об остановке не реагировал и создавал угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. На Коннолахтинской дороге нарушитель остановился и попытался скрыться в лесу, но был схвачен и доставлен в отдел полиции.

В отношении задержанного составили административные протоколы по ч. 1 ст. 12.8, ч. 1 ст. 19.3, ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ.