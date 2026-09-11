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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти инспекторы ДПС со стрельбой задерживали нетрезвого лихача

В Ленобласти инспекторы ДПС со стрельбой задерживали нетрезвого лихача

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
В Ленобласти инспекторы ДПС применили табельное оружие для задержания нетрезвого лихача

В Гатчине сотрудники ДПС заметили автомобиль «Skoda Octavia». На требование остановиться, поданное через спецсигналы, водитель не отреагировал и попытался скрыться. Началась погоня, к которой подключились дополнительные наряды Госавтоинспекции.

Нарушитель выехал на дорогу Гатчина — Ополье, где его действия создали реальную опасность для других участников движения. На шестом километре трассы, после неоднократных предупреждений, полицейские открыли огонь по колесам, чтобы остановить автомобиль.

В результате машина была остановлена, а 38-летний водитель задержан. При осмотре у него обнаружили признаки алкогольного опьянения. Ранее мужчина уже привлекался по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение полиции) и части 2 статьи 20.25 КоАП РФ (уклонение от наказания).

Сейчас в отношении задержанного проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, а также о привлечении к ответственности за опасное вождение, управление автомобилем в нетрезвом виде и неповиновение сотрудникам полиции.

Все по теме: Ленобласть, Гатчинский район, стрельба, табельное оружие
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