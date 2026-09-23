В Шушарах в ходе погони со стрельбой полицейские задержали лихача

В Шушарах сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, который проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться. Инцидент произошёл 14 сентября около 05:45 возле дома 19 по Московской Славянке, когда полицейские хотели проверить документы у водителя «Рено-Логан». Мужчина не подчинился и начал уходить от погони, не реагируя на световые и звуковые сигналы, а также на повторные требования прекратить движение, при этом увеличивая скорость и создавая опасность для других участников дорожного движения.

В 05:57 у дома 34, корпус 1, по Колпинскому шоссе автомобиль удалось остановить. Для этого, на основании пункта 1 части 3 статьи 23 закона «О полиции», сотрудники применили табельное оружие: сначала сделали предупредительный выстрел вверх, затем поразили колёса машины. В результате происшествия никто не пострадал.

За рулём находился 45-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья, у которого отсутствовало водительское удостоверение. В отношении него составлены административные протоколы по нескольким статьям КоАП РФ, включая неповиновение требованиям полиции, управление без прав и отказ от освидетельствования. Мужчину поместили в спецприёмник, а транспортное средство отправили на штрафстоянку.