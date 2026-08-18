В Ленобласти пьяного лихача задерживали со стрельбой

Вечером 15 августа, около 20:15 на перекрёстке улицы Исакова и улицы Свирской в городе Подпорожье наряд ДПС для проверки документов предпринял попытку остановки автомобиля «Рено Логан», однако, водитель, увидев сотрудников полиции, увеличил скорость и попытался скрыться.

Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно организовали преследование нарушителя, который на световые и звуковые сигналы и неоднократные требования об остановке не реагировал и создавал угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения.

Для остановки нарушителя на основании п. 1 ч. 3 ст. 23 ФЗ «О Полиции» правоохранители приняли решение о применении табельного оружия, выстрелив сначала вверх, а потом по колёсам автомобиля. В 20:25 возле дома 7А по улице Строителей автомобиль был остановлен.

За рулём оказался ранее судимый 26-летний местный житель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения (0,736 мг/л).

В результате применения табельного оружия никто не пострадал. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции.

На пьяного лихача составили административные протоколы по ч. 3 ст. 12.8, ч. 4 ст. 12.15, ч. 1 ст. 12.12, ч. 2 ст. 12.25, ч. 2 ст. 12.15, ч. 2 ст. 12.37, ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ.

Автомобиль поместилои на спецстоянку.



