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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали водителя, перевозившего наркотики

В Ленобласти задержали водителя, перевозившего наркотики

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
В Тосненском районе Ленинградской области полицейские задержали водителя, перевозившего наркотики

12 октября около 12:35 в Тосненском районе Ленинградской области на 92-ом километре автодороги А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» сотрудники отдельного батальона Госавтоинспекции для проверки документов был остановлен каршеринговый автомобиль «Черри Тиго 7 Pro», под управлением 47-летнего мужчины. Водитель имел признаки опьянения и сообщил, что при нем имеются запрещенные вещества. Мужчину доставили для разбирательства в отдел полиции. 

В результате проведения личного досмотра у мужчины обнаружили и изъяли 3 пакета с неизвестным веществом общей массой около 323 гр., которым оказалось наркотическое средство производное N-метилэфедрона массой 212,4 грамма в исследуемом пакете. Остальные пакеты будут исследованы в дальнейшем. 

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ст. 30 ч. 3 ст. 228.1 ч. 5 УК РФ. 

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Все по теме: Ленобласть, Тосненский район, наркотики
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