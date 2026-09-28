В Петербурге задаржали наркоплантатора с Ленинского проспекта

Полицейские, в результате реализации оперативной информации задержали 51-летнего жителя Ленинского проспекта.

В ходе обыска, проведенного в квартире мужчины, сотрудниками полиции было изъято 5 растений зеленого цвета и расфасованное по пакетам вещество растительного происхождения, а также весы и упаковочный материал.

Экспертиза показала, что в 11 полимерных пакетах содержится наркотическое средство – каннабис (марихуана) общей массой 78,61 г.

Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.