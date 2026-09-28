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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задаржали наркоплантатора с Ленинского проспекта

В Петербурге задаржали наркоплантатора с Ленинского проспекта

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Опубликовал: Антон78
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Сотрудники полиции пресекли бизнес квартирного наркоплантатора из Санкт-Петербурга

Полицейские, в результате реализации оперативной информации задержали 51-летнего жителя Ленинского проспекта. 

В ходе обыска, проведенного в квартире мужчины, сотрудниками полиции было изъято 5 растений зеленого цвета и расфасованное по пакетам вещество растительного происхождения, а также весы и упаковочный материал.

Экспертиза показала, что в 11 полимерных пакетах содержится наркотическое средство – каннабис (марихуана) общей массой 78,61 г.

Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.

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