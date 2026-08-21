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Питерец.ру » Происшествия » В поселке Приладожский ликвидировали подпольную плантацию конопли

В поселке Приладожский ликвидировали подпольную плантацию конопли

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейскими пресечена деятельность наркоплантатора в посёлке Приладожский

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на земельном участке в посёлке Приладожский Кировского района Ленинградской области обнаружили подпольную плантацию конопли.

При обследовании строений на участке изъяты 21 растение конопли, 6 пакетов с частями наркосодержащих растений общей массой около 3 килограммов, а также оборудование для культивирования: электронные весы, лампы, вентиляторы, измерители кислотности, упаковочный материал и приборы для вакуумной упаковки. 

Экспертиза показала, что содержимое одного из пакетов — каннабис массой 156,3 грамма. Остальные вещества будут исследованы в ходе экспертизы. Оперативники установили, что 54-летний мужчина организовал незаконное культивирование конопли для производства марихуаны с целью последующего сбыта. 

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Все по теме: Ленобласть, Кировский район ЛО, наркотики
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