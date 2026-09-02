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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти пенсионер в садоводстве отдал курьеру мошенников 2.5 млн рублей

В Ленобласти пенсионер в садоводстве отдал курьеру мошенников 2.5 млн рублей

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
В Ленинградской области раскрыто крупное мошенничество в отношении пенсионера

1 сентября 2026 года к полицейским поступило заявление от 81-летнего мужчины, который сообщил, что в период с 17 августа по 1 сентября ему неоднократно звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками различных структур. Под предлогом декларирования денежных средств злоумышленники убедили пенсионера встретиться с посредником в Кировском районе Ленинградской области в массиве Грибное СНТ «Нева» по улице Московская и передать ему порядка 2,5 миллионов рублей. 

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в особо крупном размере). 

В тот же день в результате проведения оперативно‑розыскных мероприятий сотрудники полиции по адресу: г. Санкт‑Петербург, улица Руднева, возле дома 3 задержали неработающего 27-летнего мужчину. Злоумышленника доставили в отдел полиции. 

В отношении него составили административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ.

Все по теме: Ленобласть, Кировский район ЛО, мошенничество, пенсионеры
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