В Петербурге полицейские задержали квартирного наркоплантатора

23 сентября в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УНК ГУ МВД России задержали 51-летнего жителя дома 92 по Ленинскому проспекту.

В ходе обыска, проведенного в квартире мужчины, полицейские изъяли 5 растений зеленого цвета и расфасованное по пакетам вещество растительного происхождения, а также весы и упаковочный материал. Согласно экспертизе в 11 полимерных пакетах содержится наркотическое средство – каннабис (марихуана) общей массой 78,61 г.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ

Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ. Проводятся мероприятия по выявлению дополнительных фактов его преступной деятельности.