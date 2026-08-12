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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержан наркодилер с крупной партией синтетики

В Петербурге задержан наркодилер с крупной партией синтетики

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
В Петербурге поймали наркодилера с крупной партией синтетики

10 августа около 15:55 в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий опергруппой ОКОН УМВД России по Кировскому району возле дома 69 по улице Краснопутиловской был остановлен автомобиль «Лада Гранта» под управлением ранее неоднократно судимого 42-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. 

В ходе проведения личного досмотра у него обнаружили и изъяли пакет, в котором, согласно экспертизе, находился метадон массой 19,96 гр. 

По данному факту следвоатели возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. 

По месту жительства задержанного, в квартире на Альпийском переулке, также был обнаружен метадон массой 137,1 гр. 

Возбуждено ещё одно уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

Задержанного поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.

Все по теме: Кировский район, наркотики
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