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Питерец.ру » Происшествия » Полицейские Петербурга задержали подозреваемого в распространении запрещённых веществ

Полицейские Петербурга задержали подозреваемого в распространении запрещённых веществ

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
В распространении мефедрона и «спайса» в интересах наркошопа подозревается житель Санкт-Петербурга

Сотрудники наркоконтроля ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали 34-летнего петербуржца, которого подозревают в сбыте запрещённых веществ через интернет-магазин.

При осмотре арендованной им автомашины «Черри» оперативники, кинолог и служебная собака нашли брикет синтетического гашиша массой более 251 грамма. Во время обыска в квартире задержанного изъяли весы, упаковку и шесть пакетов с порошком общим весом свыше 870 граммов. В одном из них оказалось около 390 граммов мефедрона.

Также была осмотрена вторая автомашина задержанного — Alfa Romeo. В бардачке и кейсе компрессора обнаружили семь свёртков общей массой более 1,8 килограмма. В двух упаковках эксперты уже подтвердили «спайс». Остальные вещества исследуются. Общая масса подтверждённых наркотиков сейчас превышает 1,1 килограмма.

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 4 и 5 ст. 228.1 УК РФ. Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания по ст. 91 УПК РФ. Сейчас продолжаются следственные действия для выявления новых эпизодов и соучастников.

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