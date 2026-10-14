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Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе задержали грабителя из продовольственного магазина

В Невском районе задержали грабителя из продовольственного магазина

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские Невского района Петербурга по горячим следам задержали грабителя из продовольственного магазина

Накануне вечером, 13 октября около 18:25 к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о том, что в сетевом магазине на Караваевской улице посетитель ударил кассира и убежал с похищенным товаром.

Пострадавшую 47-летнюю сотрудницу магазина с травмой головы и гематомами госпитализировали в удовлетворительном состоянии. 

Сотрудники уголовного розыска по горячим следам на лестничной площадке дома 36 корпус 2 по Советскому проспекту задержали подозреваемого в причастности к указанному преступлению. 

В отношении 41-летнего неработающего местного жителя решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании ему меры пресечения. 

Ранее задержанный дважды привлекался к уголовной ответственности за кражи.

Все по теме: Невский район, грабеж
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