В Невском районе задержали грабителя из продовольственного магазина

Накануне вечером, 13 октября около 18:25 к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о том, что в сетевом магазине на Караваевской улице посетитель ударил кассира и убежал с похищенным товаром.

Пострадавшую 47-летнюю сотрудницу магазина с травмой головы и гематомами госпитализировали в удовлетворительном состоянии.

Сотрудники уголовного розыска по горячим следам на лестничной площадке дома 36 корпус 2 по Советскому проспекту задержали подозреваемого в причастности к указанному преступлению.

В отношении 41-летнего неработающего местного жителя решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании ему меры пресечения.

Ранее задержанный дважды привлекался к уголовной ответственности за кражи.