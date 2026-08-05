В Парголово задержали мужчину, напавшего с ножом на соседа

Накануне вечером, 4 августа около 17:40 к полицейским Выборгского района Петербурга поступила информация о том, что в доме 15 по улице Заречная в посёлке Парголово мужчина с ножом кидается на людей.

Прибывшие на место происшествия полицейские, по горячим следам задержали 23-летнего мужчину. Сотрудники полиции выяснили, что в ходе внезапно возникшего конфликта после совместного распития спиртных напитков он нанёс ножевые удары своему 39-летнему знакомому, проживающему в том же доме.

Пострадавшего с множественными ранами госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности. В отношении него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, он помещён в специальное помещение для задержанных лиц.

Полицейские изъяли нож. Решается вопрос об избрании меры пресечения.