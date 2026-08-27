В Петербурге охранник бара жестоко избил посетителя

Накануне вечером, 26 августа к полицейским Кировского района Петербурга поступило заявление от 20-летнего местного жителя, который сообщил сотрудником полиции, что около 5 часов утра был избит охранником питейного заведения на Дачном проспекте. Пострадавшего госпитализировали с открытой травмой головы, ушибом головного мозга и переломом свода и основания черепа.

Ранним утром 27 августа, около 04:00 в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в городе Пушкин на Вишерской улице по подозрению в причастности к указанному преступлению задержали 19-летнего жителя города Ломоносов.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании задержанному меры пресечения.