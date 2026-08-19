В Шушарах женщина ударила ножом соседа

Накануне вечером, 18 августа около 21:00 к полицейским Пушкинского района Петербурга поступила информация о ножевом ранении мужчины в парадной дома 27 по Ростовской улице в Шушарах.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили 49-летнего местного жителя с ножевым ранением груди. Пострадавшего экстренно госпитализировали в больницу и поместили в реанимацию в тяжелом состоянии.

По подозрению в совершении указанного преступления по горячим следам полицейсике задержали 39-летнюю жительницу этого же дома, которая в ходе конфликта нанесла ножевое ранение мужчине. Женщину доставили для дальнейших разбирательств в отдел полиции и поместили в помещение для административно-задержанных.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения задержанной.