В Пушкине рецидивист с ножом ограбил студента

Накануне днем, 30 августа к полицейским Пушкинского района Петербурга поступило сообщение от 17-летнего учащийся-второкурсника колледжа. Молодой человек рассказал стражам порядка, что возле дома 33 по Красносельскому шоссе в городе Пушкин неизвестный, угрожая ножом, требовал у него деньги и мобильный телефон.

По сообщению о происшествии незамедлительно были ориентированы наружные наряды полиции. По горячим следам на Березовой улице в городе Павловск подозреваемого в причастности к указанному преступлению задержали полицейские. Злоумышленником оказался 33-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.