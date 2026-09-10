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Питерец.ру » Происшествия » В Василеостровском районе пресечена деятельность наркоплантатора

В Василеостровском районе пресечена деятельность наркоплантатора

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Полиция пресекла деятельность наркоплантатора в Василеостровском районе

9 сентября в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России, при участии районной полиции и поддержке Росгвардии, в доме 4 на набережной Дудергофского канала был задержан мужчина 35 лет.

Выяснилось, что он выращивал наркосодержащие растения для последующей продажи марихуаны в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

При обыске в его жилище полиция обнаружила и конфисковала: 43 куста конопли, 14 полимерных пакетов с марихуаной (общая масса 1284,5 грамма), а также оборудование, предназначенное для культивации и фасовки запрещённого растения.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Он заключён под стражу в соответствии со ст. 91 УПК РФ.

Все по теме: Васильевский остров, наркотики
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