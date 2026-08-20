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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге ликвидирован подпольный интернет-магазин по продаже наркотиков

В Петербурге ликвидирован подпольный интернет-магазин по продаже наркотиков

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
В Петербурге накрыли подпольный интернет-магазин по продаже наркотиков

18 августа сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, совместно с коллегами из Василеостровского района Петербурга, пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся распространением наркотиков через интернет.

Основным подозреваемым является 32-летний неработающий житель города, который обустроил свою квартиру на Камышовой улице под нарколабораторию и склад. Во время обыска было обнаружено оборудование для фасовки и упаковки запрещенных веществ, включая вакууматор, электронные весы, упаковочные материалы.

Кроме того, при обыске изъято около 400 граммов наркотических средств, в том числе гашиш и марихуана. При личном досмотре у подозреваемого найдено еще около 20 граммов запрещенных веществ. Экспертиза подтвердила, что изъятое действительно является наркотиками.

Анализ данных с ноутбука задержанного позволил обнаружить и ликвидировать десять тайников с наркотиками, подготовленных для распространения в городе и области.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту покушения на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Следствие также установило причастность задержанного к другому аналогичному преступлению, совершенному накануне. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению всех обстоятельств его преступной деятельности.

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