Житель Ленобласти организовал в съемной квартире склад наркотиков

Во Всеволожске сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального главка МВД задержали 51-летнего местного жителя. Операция проводилась 2 сентября на основании полученной оперативной информации.

Во время задержания мужчина выбросил полимерный свёрток с белым порошком. Экспертиза подтвердила, что вещество является кокаином — его масса составила 3,71 грамма.

При осмотре арендованной однокомнатной квартиры, которую задержанный использовал как место для хранения наркотиков, полицейские нашли два полимерных пакета. В них находился кокаин общим весом 1704 грамма. Также был обнаружен пакет с таблетками розового цвета массой 353 грамма, содержимое которого отправлено на исследование.

По данному факту следователем главного следственного управления ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ. Задержание фигуранта произведено в соответствии со статьёй 91 УПК РФ.