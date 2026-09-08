ента новостей

15:51
На Пискаревском кладбище почтили память жертв блокады Ленинграда
10:55
Ладожский мост полностью закроют на два часа для геодезической съёмки
10:49
На трассе М-11 «Нева» в ДТП пострадал 8-летний пассажир иномарки
10:42
Житель Ленобласти организовал в съемной квартире склад наркотиков
19:53
В Ленобласти в деревне Матокса в ДТП погибла женщина-водитель
12:41
Выставка Сергея Кожары «Укрощение кентавров»
12:28
Выставка Алана Хатагты «Женщина глазами мужчины»
12:23
На улице Народной под колесами иномарки погиб пешеход 
12:20
В Петербурге задержали пенсионерку, выступившую курьером у мошенников
12:12
В Колпино конфликт возле магазина закончился поножовщиной со смертельным исходом
12:07
В Петербурге задержали дебошира, пытавшегося разбить автомобиль скорой помощи
11:01
В центре Петербурга задержали иностранца с наркотиком в кармане
10:58
В Петербурге подросток на мотоцикле попытался скрыться от полицейских
09:58
На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют съезд
09:56
На КАД в районе Мурино где произошел провал проезжей открыли движение
19:38
«Зенит» проиграл ЦСКА в матче 7-го тура РПЛ
15:59
В Петербурге в ДТП с лазурным автобусом пострадали четыре человека
15:44
В Ленобласти на трассе «Кола» в ДТП с лосем погиб водитель иномарки
14:59
На КАД в районе Мурино произошел провал проезжей части
14:54
На трассе «Кола» в Лодейнопольском районе ленобласти в ДТП погиб водитель «Рено Сандера»
12:36
В Ленобласти празднование дня рождения завершилось поножовщиной
12:31
В Ленобласти на трассе «Кола» в ДТП с грузовиком погиб водитель «Киа Рио»
12:26
В Петербурге задержали студента, который по указанию телефонных мошенников забрал деньги у пенсионерки
12:21
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших петербурженку с Учительской улицы
21:34
В Петербурге на развязке КАД с Пулковским шоссе перекроют две полосы
21:32
Фестиваль «Мы выбираем жизнь! Мир без наркотиков»
14:00
В Петербурге в День солидарности в борьбе с терроризмом почтили память жертв трагедии в Беслане
13:42
На развязке КАД с Таллинским шоссе полностью перекроют шесть съездов
12:47
В Кудрово задержали подозреваемого в ограблении магазина
12:27
В Петербурге задержали 18-летнего курьера телефонных мошенников
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » Житель Ленобласти организовал в съемной квартире склад наркотиков

Житель Ленобласти организовал в съемной квартире склад наркотиков

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Полицейские задержали жителя Ленинградской области, организовавшего в съемной квартире склад наркотиков

Во Всеволожске сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального главка МВД задержали 51-летнего местного жителя. Операция проводилась 2 сентября на основании полученной оперативной информации.

Во время задержания мужчина выбросил полимерный свёрток с белым порошком. Экспертиза подтвердила, что вещество является кокаином — его масса составила 3,71 грамма.

При осмотре арендованной однокомнатной квартиры, которую задержанный использовал как место для хранения наркотиков, полицейские нашли два полимерных пакета. В них находился кокаин общим весом 1704 грамма. Также был обнаружен пакет с таблетками розового цвета массой 353 грамма, содержимое которого отправлено на исследование.

По данному факту следователем главного следственного управления ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ. Задержание фигуранта произведено в соответствии со статьёй 91 УПК РФ.

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, наркотики
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

6-12-2025, 14:41
В Московском районе задержали мигранта-наркозакладчика
27-05-2026, 13:13
В Петербурге задержали подозреваемого в контактном сбыте наркотиков
4-08-2023, 12:07
В Петербурге в съемной квартире обнаружен труп и склад наркотиков
25-05-2023, 14:07
В Мурино в квартире обнаружен склад наркотиков
24-10-2025, 12:43
Житель деревни Реполка задержан за незаконный оборот наркотиков
5-02-2026, 09:34
В Невском районе задержали 60-летнего наркосбытчика

Происшествия на дорогах

Вчера, 10:49
На трассе М-11 «Нева» в ДТП пострадал 8-летний пассажир иномарки
7-09-2026, 19:53
В Ленобласти в деревне Матокса в ДТП погибла женщина-водитель
7-09-2026, 12:23
На улице Народной под колесами иномарки погиб пешеход 
5-09-2026, 15:59
В Петербурге в ДТП с лазурным автобусом пострадали четыре человека
Наверх