В Ленобласти полицейские изъяли почти килограмм амфетамина

21 июля в Кингисеппском районе Ленинградской области были задержаны двое мужчин, 42 и 40 лет, в результате совместной операции уголовного розыска и сотрудников УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По предварительной информации, один из задержанных пытался продать своему знакомому психотропные вещества и гашиш.

При обыске в доме одного из подозреваемых, расположенном в СНТ «Фосфорит», правоохранители обнаружили и изъяли значительное количество наркотических средств: 853,9 грамма амфетамина, таблетки МДМА и гашиш. Также были найдены электронные весы и материалы для фасовки наркотиков.

Оба задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение различных преступлений.

По данному факту следователями СК ОМВД по Кингисеппскому району возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств) и части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Подозреваемых поместили в изолятор на основании со статьей 91 УПК РФ.