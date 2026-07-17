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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти ликвидировали нарколабораторию по производству мефедрона

В Ленобласти ликвидировали нарколабораторию по производству мефедрона

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Полиция ликвидировала нарколабораторию по производству мефедрона

Сотрудники полиции Кронштадта, совместно с УНК ГУ МВД России в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержали 21-летнего молодого человека, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Молодой человек, проживающий в ДНП «Брусничное» Ломоносовского района Ленобласти, по имеющейся информации, организовал на своей даче лабораторию для изготовления синтетических наркотиков.

В ходе обыска на участке были обнаружены и изъяты значительные объемы запрещенных веществ и сопутствующего оборудования. В частности, найдено 27 пластиковых емкостей общим весом 2000 граммов с кристаллами, а также прекурсоры, химические реагенты, лабораторная посуда, весы, специальное оборудование и средства индивидуальной защиты, применяемые при производстве наркотиков.

Экспертиза подтвердила, что в одной из емкостей содержится наркотическое вещество – мефедрон, массой 492,4 грамма. Остальные изъятые вещества будут направлены на дополнительное исследование.

Следственным отделом ОМВД России по Кронштадтскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ. Подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на выявление других эпизодов его преступной деятельности и установление возможных сообщников.

Все по теме: Ленобласть, Ломоносовский район, наркотики
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